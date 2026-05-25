「私が手術室でもずっとおそばにいます」 参考：『風、薫る』第42話、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が緊急手術の手術介助に入る NHK連続テレビ小説『風、薫る』第41話では、いよいよ千佳子（仲間由紀恵）の手術が迫ってくる中、毅然とした態度を見せるりん（見上愛）の姿からスタートした。 りんが最初に受け持った園部（野添義弘）は、りんの挨拶を無視し、傷口を触るなどやってはいけないことをりんが注意する