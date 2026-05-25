日本女子サッカーの名門ベレーザ、そして日本女子代表で長きにわたり、活躍した岩清水梓が５月25日、インスタグラムを更新。「現役生活が終わりました」と書き出し、「WEリーグが終わってからゆっくり振り返ることもなくAWCLを闘い抜いたので、改めて書きたいと思います」と、思いを伝えた。「最後に莫大な悔しさで幕を降ろしました。目の前で優勝されるのは本当に嫌なものです」23日に韓国で行なわれた女子アジア・チャンピオ