タレントの薬丸裕英（60）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身のスタイルの変化について語った。1990年にアイドルだった石川秀美さんと結婚した薬丸。長男で俳優の薬丸翔をはじめ、3男2女の子どもたちに恵まれ、長女のタレント・薬丸玲美、次女はハワイで生活していることもあり、ハワイと東京の2拠点で生活している。同番組に登場すると、司会の黒柳徹子は「10代の頃から知ってるあ