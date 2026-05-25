女優でタレントのMEGUMI（44）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ダイエットの秘訣について明かした。この日は「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」。美容家としても絶大な支持を集めるMEGUMIが講師となり、自身のダイエット法や美容術をレクチャーした。自身もプロの正しい知識を取り入れ、4か月で4キロのダイエットに成功したというMEGUMIは、「歯磨きはダイエットにめちゃくちゃ関係し