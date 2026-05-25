ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、２４日に告知された次週予告のタイトルにネットも爆笑の声が上がった。信長（小栗旬）を裏切った松永久秀（竹中直人）が、秀吉（池松壮亮）＆秀長（仲野太賀）の説得にも応じず壮絶爆死。安土城に戻った秀吉は、信長から許され、次は播磨を攻めるように命じられる。次週はいよいよ黒田官兵衛が登場。荒木村重の仲介で秀吉は官兵衛と出会い、官兵衛は見事な手腕で播磨の国衆を織田方につ