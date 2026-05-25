３月に開幕したミュージカル「メリー・ポピンズ」の公式Ｘが２４日までに更新され、スウィング役で出演していた俳優の高山裕生が残りの全日程を降板することが発表された。ポストでは「本公演に出演しておりましたスウィングの高山裕生は、医師の診断のもと、出演の継続が困難と判断し、２０２６年『メリー・ポピンズ』の全日程をやむを得ず降板することとなりました」と報告。出演者変更に伴う払い戻しは行わないとし、「出演