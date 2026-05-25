お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」りんたろー。が公開したツーショットが話題を呼んでいる。２５日までに自身のインスタグラムを更新。「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました！」と、浜松大時代の指揮官で昨季までＪ１名古屋の監督を務めた長谷川健太氏と肩を組んで写真に収まり、「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。２０年以上ぶりに会えた恩師は偉大でその存在感は健在