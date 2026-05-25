◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」が５月２５日、都内の神田明神ホールで開催された。武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝、坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作芳人厩舎＝、ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで俳優の竹内涼真（３３）、見上愛（２５）の４人が出演して、抽選で選ばれたファン２００人も参加した。イベントは竹内涼真と見上愛が