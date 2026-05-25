【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの菊地亜美が5月24日、自身のInstagramを更新。子どもとの海外旅行の様子を公開し、話題となっている。【写真】2児の母35歳元アイドル「幸せそう」5歳長女＆1歳次女とLA旅行満喫◆菊地亜美、子どもとの海外旅行の思い出を公開菊地は「LAの余韻 思い出がいっぱい」とつづり、子どもたちとともに訪れたロサンゼルスでの写真を公開。子どもを抱いたガラス越しの自撮りショットや