大相撲夏場所で２５場所ぶり２度目の優勝を果たした小結若隆景（３１）＝荒汐＝が歓喜から一夜明けた２５日、東京・両国国技館内で会見を行った。妻と１男３女の家族に見守られながらの優勝。優勝決定戦で大関霧島を破った千秋楽の朝には、「優勝してね」と送り出されただけに「やっぱりうれしかった」と感慨を口にした。妻の沙菜さんからは連日、１０品以上のメニューが食卓に並び、食事面で支えられた。「今場所五日目ぐら