【第95話】 5月23日 公開 第95話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月23日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第95話「夢見たおとぎ話の続き」を公開した。 第95話では、シスター・ローズから告白されたイツキ。彼は彼女の「抱きしめて欲しい」という願いを受け入れる。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ