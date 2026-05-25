アメリカ発の人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」をホラー映画化した『Popeye the Slayer Man（原題）』が、『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』の邦題で7月24日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと予告編、場面写真が公開された。 参考：株式会社闇がホラー専門の国際映画祭を立ち上げ『闇国際映画祭』11月開催決定