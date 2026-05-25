インテル・マイアミのFWリオネル・メッシが24日、ワールドカップ前のクラブ最終戦で交代で退くとベンチには向かわずロッカールームへ直行した。メジャー・リーグ・サッカーのフィラデルフィア・ユニオン戦(○6-4)に先発したメッシは後半28分に交代。ドクターが寄り添う様子などはなかったものの、ゆっくりと歩いてロッカールームへ戻ったことから負傷の可能性が懸念されている。『ESPN』は「後半25分にフリーキックを蹴った後