ダイセルが５日続伸している。この日、自動車安全部品であるインフレータの設計技術を土台にした高齢者の転倒衝撃を瞬時に緩和する「ウェアラブルエアバッグ」を新規事業として本格始動すると発表しており、好材料視されている。今年５月に広島大学病院と転倒骨折リスク低減に向けた共同研究を開始しており、同大学病院の主導により製品の安全性、装着状況、受容性を検証する臨床研究など実用化に向けた取り組みを加速する