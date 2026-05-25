「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でＡＫＩＢＡホールディングスが「買い予想数上昇」４位となっている。 ＡＫＩＢＡはマドを開けて急騰、３日連続ストップ高に買われる人気となった。増設メモリーやフラッシュモジュールなどメモリー製品の販売を展開しており、米エヌビディア関連の一角としても注目された経緯がある。同社のグループ企業が電