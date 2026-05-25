7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』に佐々木蔵之介と鈴木保奈美が出演することが発表された。 参考：白石聖、『一次元の挿し木』で山田涼介と謎を追うバディに「対照的な部分も出していけたら」 本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。 脚