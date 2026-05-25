テクセンドフォトマスクが大幅高。野村証券は２２日、同社株の目標株価を４０００円から５２００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。１～３月期の決算では堅調な外部環境に加え、２７年からＥＵＶ（極端紫外線）マスク販売が拡大することを確認。２７年３月期以降の業績予想を上方修正した。ＥＵＶマスクの売り上げ見通しを引き上げたことを背景に（１）中期成長率が１１％に高まっ