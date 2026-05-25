[故障者情報]セレッソ大阪は25日、DF奥田勇斗が左足関節外側靱帯損傷と診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。奥田は今月17日の名古屋グランパス戦で負傷。プロ3年目の今季は13試合に出場している。