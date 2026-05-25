酒田市山谷の山林で、5日に見つかった男性の遺体について、警察はきょう、男性はクマによる被害で死亡したものと判明したと発表しました。 【画像】奥の山で遺体が見つかる 今月5日、酒田市の山中で発見された遺体は、警察の司法解剖の結果、山菜採りに出て行方が分からなくなっていた78歳の男性で、クマに襲われ死亡した可能性が高いことがわかっていました。 ■酒田市の山林で遺体が見つかる（画像）