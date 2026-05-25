【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101 EXTRA』の公開収録が決定。このたび第1弾出演アーティストが発表された。 ■101スタジオを飛び出し、NHKホールで公開収録を実施 毎週土曜23時より、NHK101スタジオから生放送で届けられている音楽番組『Venue101』。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている