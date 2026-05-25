【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BLACKPINKのLISA（リサ）が、2026年のFIFAワールドカップ公式アルバム『Official FIFA World Cup 2026(TM) Album』に参加。楽曲「Goals」がリリースされ、MVも公開となった。 ■MVでは壮大な世界観を表現 本楽曲は、LISA、Anitta（アニッタ）、Rema（レマ）らが参加し、K-POP、ラテンポップ、アフロビーツといった、現在のグローバル音楽シーンを象徴