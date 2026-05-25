はとバスが、羽田空港での貴重な体験を盛り込んだ「羽田空港ツアー」を実施中。公式インスタグラムで、詳細なスケジュールを紹介した。ウェブ限定のツアーとなる。【画像】はとバス、羽田空港で貴重体験ツアー「制限区域内でバスから降りる」投稿で「今回は、【WEB限定】羽田空港ベストビュードライブのご紹介です」と紹介。「大人気の『羽田空港ベストビュードライブ』コース！東京駅からはとバスに乗って、いざ羽田空港へ！