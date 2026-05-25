東京都新宿区の酒買い取り店で４月に金品を奪おうとしたとして、警視庁は２５日、栃木県矢板市、アルバイトの男（２０）と同県小山市の男（１９）ら１７〜２０歳の男計６人を強盗未遂容疑などで逮捕したと発表した。逮捕は４月１３日〜５月２３日。捜査関係者によると、同店では、３月１１日にも窃盗未遂事件が発生。この際に現場付近で目撃された車両が、５月に栃木県上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件の約１週間前