◇プロ野球交流戦 巨人ーソフトバンク（26日、東京ドーム）いよいよ26日から2026年度のセ・パ交流戦がスタート。最初の対戦カードとして、巨人とソフトバンクが相対します。両チームで注目なのがキャッチャー陣。両チームとも選手層の厚さを見せているこのポジションですが、巨人では大城卓三選手が、同ポジションで今季チームトップとなる29試合に出場しています。投手陣をうまくリードするだけではなく、打撃面でも好調をアピー