ボクシングの元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９＝米国）にまたまたお騒がせ騒動が持ち上がった。米国メディア「ＴＭＺ」によると、メイウェザーは３月、新たに４歳の女児の父親だと裁判所に認定された。母親は自身がラスベガスに保有するストリップクラブのダンサーで、２０２１年１２月に子どもが誕生。２３年６月、母親がメイウェザーを父親として法的に認定するようネバタ州の裁判所へ訴えていた。メイウェ