ドーピングが容認される異例の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」（米ラスベガス、２４日＝日本時間２５日）出場を前に、競泳元世界王者が肉体を披露し、変貌ぶりが話題となっている。競泳１００メートル自由形の元世界王者で五輪でも銀メダルを獲得したジェームズ・マグヌッセン（３５）は、大会を前に自身のインスタグラムに「私たちはあなたが見ていることを知っています。ショーをお楽しみください」と記し、水着姿で筋肉