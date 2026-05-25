アメリカの人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」がホラー映画化され、『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』が7月24日より東京・ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開されることが決定。併せて、メインビジュアル、予告編、場面写真6点が解禁された。【動画】あのポパイが一転！ホラー映画『ポパイ・ザ・スレイヤー・マン』予告編近年、時を経てパブリックドメインとなったキャラクターたちが、次々と血塗られた悪夢へと