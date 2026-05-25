【セブン-イレブン】から、クリーム好き必見の「新作スイーツ」が登場しました。今回は、おうちカフェ気分を盛り上げてくれそうな抹茶シューと、ミルククリーム入りスイーツを紹介します。クリーム系スイーツで甘いもの欲を満たしてみて。 もこの新作は抹茶味 セブンの「もこ」シリーズから、抹茶味の「お抹茶クリームもこ」が発売。もこ特有の生地に、抹茶クリ&