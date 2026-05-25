事故による電車の遅延アナウンスが響くホームで、友人は小学生の女の子に肩をたたかれます。 その勇気は、「当たり前の音」の壁に気づかせてくれるもので── 友人が体験談を語ってくれました。 騒がしいホームで、私の肩をたたいた小さな手