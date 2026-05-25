テレビ朝日の三谷紬アナウンサー(32)が24日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのファッションを公開した。 【写真】バックショットも素敵です 「可愛らしくてスタイルが盛れるワンピース」と投稿し、ポニーテールの髪型に透け感のある爽やかなワンピース姿の写真を掲載。「袖のふわふわが素敵でした」と気に入ったようで「今日くらいの陽気がずっと続いたらいいのに～」とつづっ