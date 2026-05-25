今日25日は、西日本を中心に続々と最高気温が30℃以上の真夏日となる地点が出てきており、13時までに猛暑日に迫る暑さとなっている所もあります。また、沖縄県の八重山地方には、全国で今年初めての熱中症警戒アラートが発表されています。向こう1週間は高温傾向が続く所が多く、東京で熱中症に「厳重警戒」が必要な日もある見込みです。熱中症に対し、積極的な予防対策を行いましょう。今日25日西日本中心に真夏日続出今日25日