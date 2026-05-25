地域リーグラウンドの最終順位が公開された明治安田J1百年構想リーグの最終節が終了し、地域リーグラウンドの最終順位が公開された。全チームが18試合を消化したなかで、SNS上では「東は得失点差がおかしい」「意外な順位なのは柏と京都」など様々なコメントが寄せられている。EASTの上位ゾーンでは、鹿島アントラーズがFC東京に1-0で勝利し、勝ち点45で1位。浦和レッズに1-0で勝利したFC町田ゼルビアが勝ち点37で3位となった