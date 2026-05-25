不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」に、「サンリオフェス2026」とコラボレーションした「SANRIO FES milkyサンデー」が、横浜のMARK IS みなとみらい店、横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で登場！さらに、2026年6月1日からは、「ポムポムプリン」とコラボした「ポムっと一息♪プリンツインクリームドーナツ」と「ポムっと一息♪なかよしプリンタルト」も販売されます☆ 不二家「SANRIO FES milkyサンデー