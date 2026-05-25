JRAの騎手・武豊のデビュー40年を記念した「THE JOCKEY 40th YUTAKA TAKE」の公式Xが24日に更新され、「武豊アニメ」が一挙公開され、豪華キャストの出演が話題となっている。【動画】豪華キャスト…佐久間大介も感動的な武豊アニメ（6本）競馬の祭典・日本ダービー（5月31日）を前に公開された『The Derby Dream Goes On〜鳴りやまない、ダービーの夢〜』は、和氣あず未、津田健次郎、佐久間大介、木梨憲武、川島明、竹村