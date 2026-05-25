歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。「エイベックス」の松浦勝人会長とのショットを公開しました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「avexしか勝たん♥」松浦勝人会長との２ショットにファン反響「最強コンビ」「2人の姿はやっぱりほっこりする♥」浜崎あゆみさんは「avexしか勝たん♥」と綴ると、お台場で開催されたイベント「STAR ISLAND 2026」の際に撮影された写真をアップ。投