タレント上沼恵美子（71）がが25日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。思い出の場所を再び訪問したことを語った。6月20日にテレビ大阪で放送予定の「上沼恵美子を沼らせたい」の収録で、京都にある故細木数子さんの豪邸を訪ねたとして、番組を告知した。新築時、細木さんがまだ存命のときに上沼は訪ねていたが、今回は娘の占い師・かおり氏が案内してくれたという。かおり氏について「すてきな方でし