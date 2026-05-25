4人組ダンスロックバンド・DISH//（ディッシュ）が、7月3日（金）に新曲「アイコトバ」をリリースすることが決定した。この楽曲は、7月3日（金）より、連続2クールで放送されるTVアニメ「うちの弟どもがすみません」のオープニング主題歌に起用されることが同時に発表となっている。本作は、少女まんが雑誌「別冊マーガレット」にて掲載中の人気漫画を原作とした作品で、DISH//初の少女漫画作品タイアップとなる。今回の解禁に先駆