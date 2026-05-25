JR東日本クロスステーションは、福島県産のブランド桃「あかつき」を使用した果汁飲料を、今年も数量限定で発売する。昨年も販売したストレート果汁100％の「福島あかつき もも」（160g缶）に加え、新たに果汁70％の「福島あかつき もも 70％」（280㎖ペットボトル）も用意。「福島あかつき もも」の果汁の割合が異なる2品を同時期に発売するのは、同社では初の試み。開発者は「より多くの方に、より多彩な利用シーン