キリンビール福岡第2支社は5月13日、福岡市のアクロス福岡で令和8年度「キリン・地域のちから応援事業」贈呈式を開催した。「キリン・地域のちから応援事業」の助成は地域やコミュニティを元気にする様々なボランティア活動を応援すべく、公益財団法人キリン福祉財団（磯崎功典理事長）が2018年（平成30年）度から行っている取り組み。障がい児・者、高齢者や児童・青少年、地域社会への福祉向上などに関する諸活動に対して当