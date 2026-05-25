株式会社フーモアは、SHIBUYA109にて運営する常設ポップアップショップ「WALLMA」において、「承認欲求」を題材としたオリジナルイラスト企画展およびアパレル・グッズ販売イベント『超承認欲求展』を、2026年5月29日（金）〜6月7日（日）の期間で開催する。「誰かの『いいね』が欲しくて、今日も私たちは自分を少しだけ作り変える。隠しきれない自己顕示欲も、愛されたいという本音も、ただそこに在る切実な感情だ。」本展は、現