人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が24日に自身のアメブロを更新。注文住宅の寝室を公開した。この日、桃は「注文住宅の寝室には、猫ちゃんドアをつけました」と報告。「子供が生まれてからは、寝室に余計な光や音が入らないようにとか、冷房の関係とかで、寝る時はドアを閉め切ってた」と、これまでは猫と一緒には寝ていなかったと説明し、猫用ドアを設置したことで「もう勝手に出入