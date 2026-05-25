俳優の木村文乃さんは5月24日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを報告し、話題となっています。【写真】第2子誕生を報告した木村文乃「お腹大きい期間拝見してませんが!?」木村さんは「今日のごはんでした」とつづり、3枚の写真を投稿しました。いずれも手料理が写っていますが、文章の後半では「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と報告。ファンからは驚きと祝福の声