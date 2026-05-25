ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事のオリジナルブランド「TOKYO RUN（トウキョウ ラン）」から、5月23日に、特許技術の冷却素材を使用した「COOLCORE（クールコア）」セットアップおよび半袖ビジネスポロシャツを、全国のはるやま店舗で発売した。環境省が「命に関わる危険な暑さ」と警告を発するほど、日本の夏は年々過酷さを増しており、屋外での熱中症リスクへの対策は、大きな問題となっている。こう