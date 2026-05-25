「形態安定折りたたみ傘」AOKIが展開する「ORIHICA」は、夏の紫外線対策として今季新登場の「形態安定折りたたみ傘」「キャップ」「サングラス」を、ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップで順次販売する。ビジネスシーンはもちろん、休日の外出時やゴルフなどのアクティブなレジャーシーンにもシームレスに対応可能。また、ORIHICAの人気商品「BIZSPO」アイテムと組み合わせれば、カジュアルなスタイリングにも最適だという