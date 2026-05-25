掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供するサンコーは、5月22日に、ワンタッチで素早く着脱できる「2WAYスパッとエプロン」を発売した。共働き世帯の増加や在宅ワークの定着によって、家事は「効率よく、無駄なくこなすもの」へと変化している。近年は特に、わずかな手間や時間も削減したいという“タイムパフォーマンス志向”が高まり、日常動作の快適さそのものが重