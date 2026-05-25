スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランド「DEWALT（デウォルト）」から、電動真空ポンプ機能によって大型で重い材料などを少人数で効率的に持ち上げて運搬できる、電動バキュームリフター「GRABO（グラボ）」（品番：DCE590N）を発表した。6月下旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。電動バキュームリフター「GRABO」同製品は、DEWALTの電動工具や園芸工具、照明などと共通の1