マックスは、薄い書類も厚い書類も軽い力でとじるホッチキス「Vaimo11」シリーズの数量限定カラー「Vaimo11 Flarme Timepalette」を発売する。同製品は、一日の変わりゆく空の色をカラーで表現し、朝靄［ASAMOYA］（ブルー）、夕琥珀［YUKOHAKU］（オレンジ）、星霧［SEIMU］（バイオレット）の3タイプ、クリアカラーを採用した。全国の文具店、量販店、通販、書店、雑貨店などを通じて販売する。同社は2008年に当時ハンディホッチ