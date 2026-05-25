俳優の竹内涼真、見上愛、騎手の武豊、坂井瑠星が25日、都内で行われた『第93回 日本ダービーPR発表会』に参加した。【別カット】シュール…なぜか“ゲート”に入って登場した竹内涼真、見上愛最近、応援しているものを話すことに。坂井は「同世代の同じスポーツ選手。大谷（翔平）さんは年も近いので」と話し、直前にフラミンゴ好きトークを繰り広げたばかりの武は「真面目だから」とニヤリとイジっていた。イベントでは木