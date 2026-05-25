吉本興業所属の女性お笑いコンビ、モリマンの種馬マン（56）とホルスタイン・モリ夫（53）が25日、都内で会見し「モリマンフェスThe Final」（6月13日、北海道・Zepp Sapporo）をPRした。ゲストは清水ミチコ、野沢直子が参加するツーピースバンド「ELECTRIC MACHINE GUN TITS」、MAX、タカアンドトシ、まちゃまちゃ、トム・ブラウン、スリムクラブらを予定している。モリ夫は見どころについて「私たちの出番以外、全部ですね。ゲ