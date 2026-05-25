米Paramount+のギャングドラマ「モブランド」で主要キャラクターを演じるトム・ハーディが、将来的にシリーズを離脱する可能性が浮上している。 米は、ハーディの今後について「非常に不透明な状態にある」と関係者の証言を掲載。一部メディアでは、すでに降板が決定したかのように報じられているが、同メディアによると現時点で正式に解雇されたわけではなく、製作陣との間で今後について協議が続いて